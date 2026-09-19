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Опубликовано 19 сентября, 10:07

BMW протаранил православный храм в Нижнем Новгороде, пострадали трое

Обложка © Telegram / NewsNN

Обложка © Telegram / NewsNN

BMW врезался в церковь Святой Живоначальной Троицы в Нижнем Новгороде, в результате ДТП пострадали три человека. Об аварии сообщает NewsNN со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

ДТП произошло около 01:30 19 сентября на улице Кима. За рулём немецкой иномарки находился 22-летний молодой человек.

По предварительным данным ГАИ, водитель выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. BMW съехал с дороги и врезался в здание православного храма.

Травмы получили сам автомобилист и две его пассажирки в возрасте примерно 20–22 лет. Всех троих доставили в больницу.

В момент аварии людей внутри церкви не было. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Ранее Life.ru рассказывал о смертельном ДТП в Нижнем Новгороде, где автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. Тогда погибла женщина, ещё четыре человека получили травмы.

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Милена Скрипальщикова
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