BMW сбрасывает кадровый балласт: Немецкий автогигант готовит новую волну сокращений
BMW планирует новую волну добровольных увольнений сотрудников в Германии
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Немецкий автоконцерн BMW готовится к очередному этапу сокращения персонала в Германии, несмотря на досрочное завершение предыдущей программы добровольных увольнений. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники внутри компании.
На этот раз руководство намерено самостоятельно определять должности, подлежащие упразднению, и обращаться к занимающим их сотрудникам напрямую. Прежняя схема привела к ажиотажу среди работников: в первый день приёма заявок корпоративный портал не справился с нагрузкой. При этом расторжение трудовых договоров по-прежнему будет происходить исключительно по обоюдному согласию.
В июле стало известно о планах BMW сократить порядка восьми тысяч рабочих мест по всему миру к концу 2027 года. В Германии поставленные в рамках предыдущей программы цели удалось выполнить досрочно. Точное количество уже уволившихся сотрудников автопроизводитель не раскрывает.
Bayerische Motoren Werke AG со штаб-квартирой в Мюнхене выпускает автомобили под марками BMW, Mini и Rolls-Royce, а также мотоциклы и двигатели.
Между тем 20 ноября на предприятиях BMW и Audi впервые за восемь лет начались суточные предупредительные забастовки. Профсоюз IG Metall требует повышения зарплат на 5%, дополнительных социальных гарантий и сохранения рабочих мест. Трудовой спор затрагивает около 3,7 миллиона работников немецкой промышленности.