Немецкий автоконцерн BMW готовится к очередному этапу сокращения персонала в Германии, несмотря на досрочное завершение предыдущей программы добровольных увольнений. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники внутри компании.

На этот раз руководство намерено самостоятельно определять должности, подлежащие упразднению, и обращаться к занимающим их сотрудникам напрямую. Прежняя схема привела к ажиотажу среди работников: в первый день приёма заявок корпоративный портал не справился с нагрузкой. При этом расторжение трудовых договоров по-прежнему будет происходить исключительно по обоюдному согласию.

В июле стало известно о планах BMW сократить порядка восьми тысяч рабочих мест по всему миру к концу 2027 года. В Германии поставленные в рамках предыдущей программы цели удалось выполнить досрочно. Точное количество уже уволившихся сотрудников автопроизводитель не раскрывает.

Bayerische Motoren Werke AG со штаб-квартирой в Мюнхене выпускает автомобили под марками BMW, Mini и Rolls-Royce, а также мотоциклы и двигатели.