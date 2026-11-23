В немецком Мюнхене до 600 беженцев, преимущественно с Украины, поселят в бывших офисах автоконцерна BMW. Как пишет Süddeutsche Zeitung, первых жильцов планируют принять уже 16 декабря.

Для размещения приезжих городские власти арендовали на пять лет примерно треть административного комплекса на улице Лаухштедтер-штрассе. BMW покинула здание в начале 2025 года, а теперь его помещения переделывают под временное жильё.

Вместо рабочих кабинетов здесь появятся комнаты для семей и нескольких человек, а также спальные зоны, разделённые перегородками. Кухни и общие помещения оборудуют внутри здания. Заселять беженцев будут постепенно, по мере готовности площадей.

Несмотря на некоторое снижение числа просителей убежища, Мюнхен продолжает испытывать нехватку мест для их размещения. По оценкам городских властей, ежемесячно необходимо находить жильё примерно для 200 новых беженцев. Поэтому освободившиеся площади бывшего офиса автопроизводителя решили использовать для временного проживания.

Ранее Life.ru сообщал, что в Германии предложили выслать до 2,6 миллиона беженцев после завершения конфликтов в странах их происхождения. С такой инициативой выступил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. Политик считает, что после исчезновения оснований для предоставления защиты домой должны возвращаться в том числе граждане Украины, Сирии и Афганистана.