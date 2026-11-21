До 2,6 миллиона иностранцев, включая украинских беженцев, могут покинуть Германию в случае утраты оснований для предоставления им защиты. С таким предложением выступил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла в подкасте газеты Bild.

«Сначала должны уехать те, у кого больше нет права на пребывание здесь, у кого больше нет оснований для убежища, кто подлежит принудительной высылке. Разумеется, также насильники и преступники», — заявил политик.

Однако на этом Хрупалла останавливаться не предлагает. По его мнению, возвращаться домой должны и граждане Украины, Сирии и Афганистана, если обстоятельства, вынудившие их искать убежище в Германии, изменятся.

В частности, он допустил массовое возвращение украинских беженцев после окончания конфликта. Аналогичный подход политик предложил применять к сирийцам и афганцам при улучшении обстановки в их странах.

«Если конфликт на Украине завершится или ситуация с безопасностью в Сирии и Афганистане улучшится настолько, что защита больше не потребуется, люди должны будут вернуться. И здесь речь идёт о 2,6 млн человек», — подчеркнул Хрупалла.

По сведениям Bild, к середине 2026 года в Германии находились около 259 тысяч иностранцев, обязанных покинуть страну после отказа в предоставлении убежища. Однако примерно 77% из них получили временную отсрочку депортации, в частности из-за отсутствия необходимых документов.

Предложение Хрупаллы вызвало возражения даже среди его однопартийцев. Так, политик АдГ Максимилиан Кра ранее предупреждал, что высылка даже 200 тысяч человек стала бы крупнейшей подобной операцией в послевоенной истории Европы.

Профессор Констанцского университета Даниэль Тим также усомнился в возможности реализации подобного сценария. По его словам, немецкое законодательство не допускает быстрой массовой депортации граждан отдельных государств без индивидуальной проверки оснований для пребывания каждого человека.