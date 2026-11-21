Из Германии хотят выслать до 2,6 млн беженцев после завершения СВО
Лидер АдГ Хрупалла призвал выслать из Германии до 2,6 млн человек
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До 2,6 миллиона иностранцев, включая украинских беженцев, могут покинуть Германию в случае утраты оснований для предоставления им защиты. С таким предложением выступил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла в подкасте газеты Bild.
«Сначала должны уехать те, у кого больше нет права на пребывание здесь, у кого больше нет оснований для убежища, кто подлежит принудительной высылке. Разумеется, также насильники и преступники», — заявил политик.
Однако на этом Хрупалла останавливаться не предлагает. По его мнению, возвращаться домой должны и граждане Украины, Сирии и Афганистана, если обстоятельства, вынудившие их искать убежище в Германии, изменятся.
В частности, он допустил массовое возвращение украинских беженцев после окончания конфликта. Аналогичный подход политик предложил применять к сирийцам и афганцам при улучшении обстановки в их странах.
«Если конфликт на Украине завершится или ситуация с безопасностью в Сирии и Афганистане улучшится настолько, что защита больше не потребуется, люди должны будут вернуться. И здесь речь идёт о 2,6 млн человек», — подчеркнул Хрупалла.
По сведениям Bild, к середине 2026 года в Германии находились около 259 тысяч иностранцев, обязанных покинуть страну после отказа в предоставлении убежища. Однако примерно 77% из них получили временную отсрочку депортации, в частности из-за отсутствия необходимых документов.
Предложение Хрупаллы вызвало возражения даже среди его однопартийцев. Так, политик АдГ Максимилиан Кра ранее предупреждал, что высылка даже 200 тысяч человек стала бы крупнейшей подобной операцией в послевоенной истории Европы.
Профессор Констанцского университета Даниэль Тим также усомнился в возможности реализации подобного сценария. По его словам, немецкое законодательство не допускает быстрой массовой депортации граждан отдельных государств без индивидуальной проверки оснований для пребывания каждого человека.
Ранее Life.ru сообщал об изменении правил предоставления временной защиты украинским гражданам в Германии. С 31 июля 2026 года украинцы призывного возраста утратили возможность автоматически получать соответствующий статус. Теперь их заявления рассматриваются индивидуально, причём сама по себе обязанность проходить военную службу на Украине не считается достаточным основанием для предоставления защиты.