В Германии впервые за восемь лет начались суточные предупредительные забастовки работников металлообрабатывающей и электротехнической промышленности. Под удар попали автомобильные гиганты BMW и Audi, а также крупнейшие поставщики комплектующих. Сотрудники требуют повышения зарплат и дополнительных социальных гарантий, пишет FAZ.

Впервые за восемь лет на заводах BMW и Audi начались суточные забастовки. Видео © Х / Chay Bowes

На крупнейшем европейском заводе BMW в Дингольфинге 20 ноября не планируют выпустить ни одного автомобиля. На целый день также должны остановиться конвейеры в Мюнхене, Ландсхуте и на предприятии Audi в Ингольштадте. Забастовки затронули верфи на севере страны и производителей автокомпонентов в Баден-Вюртемберге.

Профсоюз IG Metall добивается повышения зарплат на 5% в течение года, участия работников в прибыли успешных компаний и гарантий сохранения рабочих мест. Трудовой спор касается около 3,7 миллиона человек. В профсоюзе считают, что работодатели не предлагают достаточных мер для защиты сотрудников на фоне промышленного кризиса.

Компании пока не готовы выполнить требования. Они предлагают разовую выплату в 2027 году и повышение зарплат всего на 1,3% с июля 2028-го. При этом предприятия с финансовыми трудностями смогут отказаться от единовременной компенсации. Профсоюз считает такие условия неприемлемыми и объявил о переходе к более продолжительным забастовкам.

Работодатели, в свою очередь, предупреждают, что остановка производства наносит серьёзный ущерб предприятиям, которые и без того переживают непростые времена. Профсоюз намерен продолжить суточные акции на следующей неделе, если стороны не смогут договориться.