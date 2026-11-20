Немецкий автопром поставили на ручник: BMW и Audi накрыли суточные забастовки впервые за 8 лет
Впервые за восемь лет на заводах BMW и Audi начались суточные забастовки
Впервые за восемь лет на заводах BMW и Audi начались суточные забастовки. Обложка © Х / harici
В Германии впервые за восемь лет начались суточные предупредительные забастовки работников металлообрабатывающей и электротехнической промышленности. Под удар попали автомобильные гиганты BMW и Audi, а также крупнейшие поставщики комплектующих. Сотрудники требуют повышения зарплат и дополнительных социальных гарантий, пишет FAZ.
Впервые за восемь лет на заводах BMW и Audi начались суточные забастовки. Видео © Х / Chay Bowes
На крупнейшем европейском заводе BMW в Дингольфинге 20 ноября не планируют выпустить ни одного автомобиля. На целый день также должны остановиться конвейеры в Мюнхене, Ландсхуте и на предприятии Audi в Ингольштадте. Забастовки затронули верфи на севере страны и производителей автокомпонентов в Баден-Вюртемберге.
Профсоюз IG Metall добивается повышения зарплат на 5% в течение года, участия работников в прибыли успешных компаний и гарантий сохранения рабочих мест. Трудовой спор касается около 3,7 миллиона человек. В профсоюзе считают, что работодатели не предлагают достаточных мер для защиты сотрудников на фоне промышленного кризиса.
Компании пока не готовы выполнить требования. Они предлагают разовую выплату в 2027 году и повышение зарплат всего на 1,3% с июля 2028-го. При этом предприятия с финансовыми трудностями смогут отказаться от единовременной компенсации. Профсоюз считает такие условия неприемлемыми и объявил о переходе к более продолжительным забастовкам.
Работодатели, в свою очередь, предупреждают, что остановка производства наносит серьёзный ущерб предприятиям, которые и без того переживают непростые времена. Профсоюз намерен продолжить суточные акции на следующей неделе, если стороны не смогут договориться.
Ранее Life.ru сообщал о начале предупредительных забастовок на предприятиях Audi, Mercedes-Benz и Tata Steel. В начале ноября около 9,5 тысячи сотрудников Audi вышли на акции в Ингольштадте и Неккарзульме. Уже к 6 ноября число участников протестов по всей Германии превысило 413 тысяч человек.
Массовые протесты разворачиваются на фоне сокращений в немецком автопроме. Life.ru рассказывал, что сайт BMW обрушился из-за наплыва сотрудников, желающих добровольно уволиться за крупные компенсации. Тем временем Volkswagen, по данным Bild, готовит сокращение ещё 12 тысяч рабочих мест к 2030 году в дополнение к ранее согласованной программе реструктуризации.
Больше новостей о промышленности, экономических кризисах и мировых рынках — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.