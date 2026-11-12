Mercedes-Benz приостановил все дальнейшие инвестиции в производственные площадки Германии и начал изучать возможность закрытия заводов. Причиной стали высокие расходы на персонал и отсутствие договорённостей с представителями работников об их сокращении. Об этом сообщает агентство DPA.

В концерне объяснили, что стоимость одного часа работы на немецких предприятиях местами в пять раз превышает аналогичные затраты на заводах в Восточной Европе. По оценке руководства, такой разрыв делает производство в ФРГ слишком дорогим.

Решение о заморозке вложений подтвердил член правления Mercedes-Benz, отвечающий за производство, Михаэль Шибе. По его словам, переговоры о снижении расходов пока не принесли необходимого результата, поэтому компания вынуждена рассматривать более жёсткие меры.

Речь может идти о закрытии сборочного предприятия и завода по производству силовых агрегатов. Ещё в сентябре руководство предупреждало сотрудников о таком сценарии, если стороны не смогут договориться об экономии. Конкретные площадки, которые могут попасть под сокращение, не названы.

При этом в Mercedes-Benz подчёркивают, что хотели бы сохранить все немецкие предприятия. Однако без изменения структуры затрат руководство считает дальнейшую работу некоторых производств экономически проблематичной.

Ситуация развивается на фоне затяжных разногласий между менеджментом концерна, производственными советами и профсоюзом IG Metall. Ранее немецкие СМИ сообщали о намерении Mercedes-Benz сократить расходы на персонал примерно на 800 миллионов евро, в том числе за счёт изменения рабочего времени и дополнительных выплат.