Германия ежемесячно теряет около 15 тысяч рабочих мест в промышленности. О масштабах сокращений заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. По его словам, ситуация требует срочных мер для поддержки предприятий и сохранения промышленного потенциала страны.

Оценку политика подтверждают данные Федерального агентства по труду Германии. Согласно статистике, за двенадцать месяцев по июнь 2026 года число занятых в обрабатывающей промышленности сократилось примерно на 174 тысячи человек. Это соответствует среднему снижению почти на 15 тысяч рабочих мест в месяц.

При этом речь идёт о сокращении общей численности занятых, а не обязательно о массовых увольнениях. Предприятия могут уменьшать штат за счёт ухода сотрудников на пенсию, отказа от замещения освободившихся вакансий и других кадровых решений.

Особенно сильное давление испытывают традиционные отрасли немецкой экономики. Среди наиболее уязвимых — автомобилестроение, производство автокомпонентов, металлургия и машиностроение. Предприятия сталкиваются с высокими затратами, слабым спросом и необходимостью перестраивать производственные процессы.

Экономист Института исследований рынка труда и профессий Энцо Вебер считает, что одной из главных проблем Германии стала неспособность достаточно быстро обновлять структуру экономики. По его оценке, традиционные предприятия теряют прежние позиции, тогда как перспективные направления пока не обеспечивают сопоставимого количества новых рабочих мест.

В качестве возможных источников роста эксперт называет водородные технологии, системы хранения энергии, электротранспорт и сочетание робототехники с искусственным интеллектом. Однако немецкие компании, по его словам, не спешат вкладывать средства в развитие новых производств внутри страны.

Проблема сокращения промышленной занятости приобретает долгосрочный характер. Согласно исследованию института ifo, с 2019 года промышленность Германии потеряла почти полмиллиона рабочих мест. При этом в сфере услуг за тот же период было создано более двух миллионов новых позиций, что свидетельствует о масштабной перестройке рынка труда.