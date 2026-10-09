На проспекте Мира на северо-востоке Москвы автомобиль BMW вылетел с проезжей части на тротуар, где находились прохожие, и врезался в остановку общественного транспорта. Видео с моментом ДТП публикует РЕН ТВ.

BMW вылетел на тротуар и врезался в остановку на проспекте Мира в Москве. Видео © РЕН ТВ

Иномарку развернуло, после чего она ударилась об остановку. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Причины аварии пока не уточняются.

Накануне на юге Москвы Toyota Land Cruiser протаранила несколько припаркованных автомобилей и перевернулась. Авария произошла на улице Крузенштерна. По данным SHOT, водитель и пассажир выбрались из внедорожника и покинули место ДТП.