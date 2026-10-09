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Опубликовано 9 октября, 15:49

BMW вылетел на тротуар и врезался в остановку на проспекте Мира в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Morozova Olga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Morozova Olga

На проспекте Мира на северо-востоке Москвы автомобиль BMW вылетел с проезжей части на тротуар, где находились прохожие, и врезался в остановку общественного транспорта. Видео с моментом ДТП публикует РЕН ТВ.

BMW вылетел на тротуар и врезался в остановку на проспекте Мира в Москве. Видео © РЕН ТВ

Иномарку развернуло, после чего она ударилась об остановку. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Причины аварии пока не уточняются.

Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами на Урале выросло до восьми
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Накануне на юге Москвы Toyota Land Cruiser протаранила несколько припаркованных автомобилей и перевернулась. Авария произошла на улице Крузенштерна. По данным SHOT, водитель и пассажир выбрались из внедорожника и покинули место ДТП.

Больше новостей об авариях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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