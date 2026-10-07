Боб Марли у братских могил: Жители смоленского посёлка пожаловались на названия улиц

Улицы Боба Марли, Нирваны, Большого Респекта и Доброго Лося возмутили жителей клубного посёлка «Вазуза Кантри Клаб» в Смоленской области. Собственники считают такие названия неуместными рядом с братскими могилами участников Великой Отечественной войны. О конфликте они рассказали «Осторожно, новости».

По словам одной из жительниц, варианты предложила обслуживающая компания «Вазуза Сервис». Владельцы домов проголосовали против, однако в ноябре 2022 года новые наименования всё равно появились. До этого на картах были указаны Причальная и Песчаная.

«Жители возмущены: посёлок расположен в местах боевой славы ВОВ, неподалёку от братских могил солдат, и такие названия воспринимаются как неуважение к памяти героев», — заявили собеседники канала.

Теперь спор затронул и доступ к жилью на территории одноимённой туристической базы. Как утверждают собственники, летом компания повысила стоимость обслуживания общих территорий, а после их жалоб решила расторгнуть договоры. С 1 ноября за проезд через КПП, по их сведениям, планируют брать тысячу рублей. Другого пути домой нет — это, как уверяют заявители, подтверждают письма местных администраций.

«Мы превратились в крепостных туристической деревни. У нас одна дорога домой, за которую надо платить», — описывают ситуацию владельцы участков. Они подчёркивают, что покупали недвижимость с расчётом на общую инфраструктуру, включая доступ к воде.

Отдельные претензии касаются членских взносов в ассоциацию собственников: жители говорят, что не могут получить отчёт о расходах и распоряжаться приобретённым на эти средства имуществом. Среди него — дизельный генератор, от которого, по их словам, зимой зависят отопление и электроснабжение. Обращения с требованием соблюдать их права, как утверждают собеседники канала, остались без ответа. Позиция компании в предоставленном сообщении не приводится.

С похожей проблемой столкнулись жители «Мичуринской Ривьеры» в Ленинградской области. Они пожаловались, что за единственный проезд к домам требуют 500 рублей за разовый въезд либо 4300 рублей в месяц. Часть собственников оставляет машины за шлагбаумом и идёт пешком; по их словам, предложение выкупить дорожную инфраструктуру обошлось бы примерно в 45 млн рублей.