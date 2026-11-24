Бобры устроили блэкаут в Екатеринбурге — десятки семей остались без света и тепла
Бобров заподозрили в отключении света и отопления у жителей Екатеринбурга
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Бобры могли оставить жителей частного сектора Екатеринбурга без электричества и отопления. Необычную версию коммунальной аварии озвучили в пресс-службе завода керамических изделий в разговоре с порталом E1.RU.
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