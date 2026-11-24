Бобры могли оставить жителей частного сектора Екатеринбурга без электричества и отопления. Необычную версию коммунальной аварии озвучили в пресс-службе завода керамических изделий в разговоре с порталом E1.RU.

Предприятие обслуживает линию электропередачи протяжённостью более четырёх километров, отдельные участки которой проложены под землёй и по дну реки Патрушихи. За дождливое лето грызуны успели возвести внушительную плотину. Как предполагают специалисты, перенасыщение грунта влагой привело к его смещению и последующему повреждению кабеля.

Заложниками ситуации оказались жители СНТ «Облсельхозуправления» в Чкаловском районе. На фоне похолодания и снегопада температура в десятках домов опустилась ниже 10 градусов.

Ещё в пятницу специалисты выявили сразу два повреждённых участка сети, один из которых удалось быстро восстановить. Для ремонта второго, расположенного под речным дном, пришлось задействовать тяжёлую технику. Из-за труднодоступности места работы ведутся круглосуточно. Вернуть свет садоводам обещают к вечеру 25 ноября.