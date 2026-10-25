Хвостатые диверсанты: Бобры обесточили насосы и едва не лишили город воды в Башкирии
В Башкирии бобры устроили аварию на водозаборе, повалив деревья на ЛЭП
Бобры едва не оставили Белорецк в Башкирии без воды, спровоцировав аварию на местном водозаборе. По данным районной администрации, из-за проделок животных электричество перестало поступать к двум из трёх насосов.
Бобры перегрызли деревья и оставили без света насосы в Белорецке. Видео © VK /Администрация Белорецкого района
Необычное происшествие случилось на Катайском водозаборе, обеспечивающем город водой. Грызуны подточили стволы трёх деревьев, которые впоследствии рухнули прямо на линию электропередачи. В результате оборудование частично обесточилось, а коммунальным службам пришлось срочно устранять последствия незапланированной работы хвостатых лесорубов.
На место происшествия прибыли директор водоканала Евгений Петров и специалисты городских электросетей. Ремонтная бригада оперативно справилась с повреждением и восстановила подачу электричества. После этого оба отключившихся насоса вновь заработали, а водозабор вернулся к штатной работе.
Ранее Life.ru рассказывал, как бобры затопили 45 приусадебных участков в Ленинградской области. Инцидент произошёл в июле 2026 года в Ломоносовском районе, где грызуны возвели плотины, препятствовавшие нормальному течению воды. В результате подтопленными оказались территории садоводств «Красногорские покосы» и «Южное». Региональное управление МЧС опубликовало кадры последствий деятельности животных. Владельцам пострадавших домов пришлось самостоятельно покинуть затронутую территорию. При этом организованная эвакуация населения не потребовалась.
Обложка © VK /Администрация Белорецкого района