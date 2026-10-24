Бобры затопили огороды и дороги в Новосибирской области, их разрешили застрелить

В Новосибирской области резко выросшая популяция бобров начала создавать проблемы для жителей и инфраструктуры. Из-за плотин, которые строят животные, в регионе подтапливает огороды, нарушается водный режим и страдают дороги. На этом фоне власти разрешили регулирование численности 20 бобров в Новосибирском районе, передаёт Telegram-канал Baza.

По данным Минприроды региона, за последние десять лет численность европейского бобра в области увеличилась примерно на пять тысяч особей — с 16 087 до 21 716. Ведомство также напоминает, что в 1956–1967 годах в регион завезли 299 бобров, в основном из белорусского очага, чтобы восстановить почти исчезнувшую популяцию.

Сейчас бобры расселились практически по всей области и добрались даже до южных районов. Начальник управления по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Семён Доплер говорил, что активность животных уже приводит к подтоплению дорог, повреждению гидротехнических сооружений и подкопам.

Проблема затронула и Новосибирск. В микрорайоне Шлюз бобровая плотина на дренажном ручье вызвала подтопление огородов, а на улице Балтийской образовалась целая запруда, из-за которой вода стала выходить на прилегающие территории. Судя по публикациям местных СМИ, жители спорят о том, что делать с животными: часть людей требует переселения, другие выступают против вмешательства.

Решение о регулировании численности власти приняли ещё 14 октября. По данным Interfax, Минприроды Новосибирской области издало приказ, согласно которому с 9 октября по 7 ноября в общедоступных охотничьих угодьях Новосибирского района должны провести мероприятия по сокращению численности 20 особей европейского бобра.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Ленинградской области бобры настроили плотин и подтопили 45 приусадебных участков. Тогда, по предварительным данным МЧС, владельцы домов покинули зону подтопления самостоятельно, а эвакуация не потребовалась.