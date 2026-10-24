Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 октября, 15:00

Бобры затопили огороды и дороги в Новосибирской области, их разрешили застрелить

В Новосибирской области разрешили отстрелить 20 бобров из-за плотин

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

В Новосибирской области резко выросшая популяция бобров начала создавать проблемы для жителей и инфраструктуры. Из-за плотин, которые строят животные, в регионе подтапливает огороды, нарушается водный режим и страдают дороги. На этом фоне власти разрешили регулирование численности 20 бобров в Новосибирском районе, передаёт Telegram-канал Baza.

По данным Минприроды региона, за последние десять лет численность европейского бобра в области увеличилась примерно на пять тысяч особей — с 16 087 до 21 716. Ведомство также напоминает, что в 1956–1967 годах в регион завезли 299 бобров, в основном из белорусского очага, чтобы восстановить почти исчезнувшую популяцию.

Сейчас бобры расселились практически по всей области и добрались даже до южных районов. Начальник управления по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Семён Доплер говорил, что активность животных уже приводит к подтоплению дорог, повреждению гидротехнических сооружений и подкопам.

Проблема затронула и Новосибирск. В микрорайоне Шлюз бобровая плотина на дренажном ручье вызвала подтопление огородов, а на улице Балтийской образовалась целая запруда, из-за которой вода стала выходить на прилегающие территории. Судя по публикациям местных СМИ, жители спорят о том, что делать с животными: часть людей требует переселения, другие выступают против вмешательства.

Решение о регулировании численности власти приняли ещё 14 октября. По данным Interfax, Минприроды Новосибирской области издало приказ, согласно которому с 9 октября по 7 ноября в общедоступных охотничьих угодьях Новосибирского района должны провести мероприятия по сокращению численности 20 особей европейского бобра.

Жители Калининградской области пожаловались на вторжение бобров из стран НАТО
Жители Калининградской области пожаловались на вторжение бобров из стран НАТО

Ранее Life.ru рассказывал, как в Ленинградской области бобры настроили плотин и подтопили 45 приусадебных участков. Тогда, по предварительным данным МЧС, владельцы домов покинули зону подтопления самостоятельно, а эвакуация не потребовалась.

Больше новостей о животных, изменениях экосистем и конфликтах человека с дикой природой — в разделе «Экология» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Минприроды РФ
  • Общество
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar