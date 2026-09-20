«Бодренький и весёлый»: Друг Дроздова рассказал, чем сейчас занят 89-летний телеведущий

Телеведущий Николай Дроздов продолжает готовить лекции и проводить время на даче вместе с супругой Татьяной. Об этом NEWS.ru рассказал его друг, художник Константин Мирошник.

По его словам, 89-летний ведущий программы «В мире животных» сохраняет бодрое настроение, много пишет и готовится к встречам со слушателями. Сейчас он в основном находится за городом и вспоминает в разговорах годы учёбы и работы в МГУ.

«Нормально, бодренький, весёлый. Николай Николаевич все к лекциям готовится: он пишет и читает. Голос весёлый», — рассказал Мирошник.

Художник добавил, что Дроздов не любит дистанционный формат и предпочитает выступать перед аудиторией лично. По словам Мирошника, свои лекции телеведущий традиционно разбавляет интересными фактами, историями и шутками.

Дроздов продолжает восстанавливаться после травм, полученных в последние годы. Ранее сам телеведущий рассказывал, что выполняет назначенные врачами упражнения, занимается скандинавской ходьбой и придерживается режима, за которым помогает следить супруга.

При этом сообщения о том, что учёный полностью прекратил общественную деятельность из-за проблем со здоровьем, его близкие и друзья ранее опровергали. Весной Мирошник также говорил, что Дроздов продолжает общаться с учёными и артистами и участвует в интересных ему мероприятиях.

Сам Дроздов связывал свою бодрость с привычкой жить по биологическим ритмам: рано ложиться спать и вставать с восходом солнца. В июне 2026 года телеведущему исполнилось 89 лет.

Ранее Life.ru рассказывал, как Николай Дроздов спас прихожанку у храма на Пятницком кладбище. Женщину случайно задел «КамАЗ», и телеведущий успел подхватить её, не дав упасть на землю. Сам Дроздов связал произошедшее с помощью святителя Филарета, место захоронения матери которого он в тот же день наконец обнаружил в храме.