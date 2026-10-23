Boeing 777 авиакомпании British Airways подал сигнал бедствия у Вашингтона
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vytautas Kielaitis
Пассажирский самолёт Boeing 777 британской авиакомпании British Airways подал аварийный сигнал при подлёте к Вашингтону. Лайнер следовал из Лондона в американскую столицу и уже начал снижение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные отслеживания полётов.
Самолёт выполнял регулярный рейс BA291 из аэропорта Хитроу в международный аэропорт Вашингтона имени Даллеса. Во время полёта экипаж передал диспетчерам код 7700, который обозначает общую аварийную ситуацию на борту.
В момент объявления тревоги Boeing находился на высоте менее двух километров в районе границы американских штатов Мэриленд и Вирджиния. При этом воздушное судно продолжало снижаться в направлении взлётно-посадочной полосы.
Код 7700 используют при различных нештатных ситуациях, требующих особого внимания диспетчеров. Сам по себе такой сигнал не позволяет определить характер неисправности или причину решения экипажа.
Ранее сообщалось, что пассажирский Airbus A330 авиакомпании iFly повредил крыло при столкновении с телетрапом в московском аэропорту Шереметьево. Инцидент произошёл во время парковки самолёта, прибывшего из Хабаровска. В результате столкновения самолёт получил повреждение предкрылка. Специалисты заменили неисправный элемент, но воздушное судно временно отстранили от полётов. Телетрап также вывели из эксплуатации для технического обслуживания.