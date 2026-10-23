Boeing 777 авиакомпании British Airways подал сигнал бедствия у Вашингтона

Пассажирский самолёт Boeing 777 британской авиакомпании British Airways подал аварийный сигнал при подлёте к Вашингтону. Лайнер следовал из Лондона в американскую столицу и уже начал снижение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные отслеживания полётов.

Самолёт выполнял регулярный рейс BA291 из аэропорта Хитроу в международный аэропорт Вашингтона имени Даллеса. Во время полёта экипаж передал диспетчерам код 7700, который обозначает общую аварийную ситуацию на борту.

В момент объявления тревоги Boeing находился на высоте менее двух километров в районе границы американских штатов Мэриленд и Вирджиния. При этом воздушное судно продолжало снижаться в направлении взлётно-посадочной полосы.

Код 7700 используют при различных нештатных ситуациях, требующих особого внимания диспетчеров. Сам по себе такой сигнал не позволяет определить характер неисправности или причину решения экипажа.