Двигатель самолёта загорелся перед взлётом в аэропорту Перу

В международном аэропорту имени Хорхе Чавеса в столице Перу загорелся двигатель пассажирского Airbus A320 авиакомпании LATAM Airlines. Возгорание произошло прямо перед вылетом, когда на борту находились пассажиры. Рейс пришлось отменить, а людей вывести из самолёта. Инцидент подтвердила администрация воздушной гавани.

ЧП случилось утром 19 октября. Лайнер выполнял рейс LA2302 из Лимы в город Пьюра на севере страны. Во время подготовки к взлёту из левого двигателя внезапно вырвалось пламя. На кадрах очевидцев видно, как огонь охватывает пространство под крылом самолёта.

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По информации перуанского телеканала ATV, находившиеся в салоне люди заметили вспышки через иллюминаторы. Одна из пассажирок рассказала, что перед происшествием пилот объявил о подготовке к взлёту, после чего самолёт начал движение. Вскоре салон озарился оранжевым светом, а встревоженные пассажиры попытались покинуть свои места.

Бортпроводники попросили людей сохранять спокойствие и оставаться в креслах. К воздушному судну прибыли пожарные расчёты, которые взяли ситуацию под контроль. По словам очевидцев, пассажирам пришлось провести внутри самолёта около 15 минут, прежде чем им разрешили выйти. Предварительно, пострадавших нет.

В LATAM Airlines произошедшее назвали непредвиденным техническим инцидентом. Авиакомпания организовала помощь пассажирам и начала пересаживать их на другие рейсы. Специалистам предстоит установить точную причину возгорания. При этом администрация аэропорта заверила, что обе взлётно-посадочные полосы продолжили работать в обычном режиме.

Ранее Life.ru рассказывал об экстренной посадке самолёта IndiGo после возгорания пауэрбанка в салоне. Инцидент произошёл 11 октября во время рейса из Дели в Ченнаи. Внешний аккумулятор вспыхнул в багажной полке над пассажирскими креслами, вызвав задымление. Бортпроводники справились с огнём, однако экипаж решил совершить вынужденную посадку в Хайдарабаде. На борту находились более 180 человек, никто не пострадал.