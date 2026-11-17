Пассажирский Boeing 777 авиакомпании Air France прервал полёт из Парижа в Кот-д’Ивуар из-за нештатной ситуации на борту. Экипаж подал сигнал тревоги, находясь над территорией Франции, после чего развернул самолёт обратно к аэропорту вылета. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Лайнер выполнял рейс AF702 из парижского аэропорта Шарль-де-Голль в Абиджан. Во время полёта на высоте около 9,8 километра экипаж установил на транспондере аварийный код 7700, обозначающий общую чрезвычайную ситуацию.

Согласно данным Flightradar24, сигнал поступил, когда Boeing 777 находился примерно в 400 километрах к юго-западу от французской столицы. После этого воздушное судно изменило маршрут и направилось обратно в Париж.

Посадка в аэропорту Шарль-де-Голль прошла благополучно. Причину объявления тревоги пока не раскрывают, сведений о пострадавших не поступало.