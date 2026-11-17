Boeing 777 прервал полёт из Парижа в Кот-д’Ивуар из-за тревоги на борту
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Пассажирский Boeing 777 авиакомпании Air France прервал полёт из Парижа в Кот-д’Ивуар из-за нештатной ситуации на борту. Экипаж подал сигнал тревоги, находясь над территорией Франции, после чего развернул самолёт обратно к аэропорту вылета. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Лайнер выполнял рейс AF702 из парижского аэропорта Шарль-де-Голль в Абиджан. Во время полёта на высоте около 9,8 километра экипаж установил на транспондере аварийный код 7700, обозначающий общую чрезвычайную ситуацию.
Согласно данным Flightradar24, сигнал поступил, когда Boeing 777 находился примерно в 400 километрах к юго-западу от французской столицы. После этого воздушное судно изменило маршрут и направилось обратно в Париж.
Посадка в аэропорту Шарль-де-Голль прошла благополучно. Причину объявления тревоги пока не раскрывают, сведений о пострадавших не поступало.
Ранее Life.ru рассказывал, что 17 ноября пассажирский Airbus A319 авиакомпании «Россия» совершил аварийную посадку в петербургском Пулково. Лайнер направлялся в Калининград, однако вскоре после взлёта экипаж столкнулся с проблемами, предположительно связанными с отказом левого двигателя. Самолёт развернулся над Финским заливом и спустя примерно 40 минут благополучно приземлился.