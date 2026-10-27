Boeing не сможет выполнить планы поставок самолетов в 2026 году

Американская корпорация Boeing не сможет выполнить план по поставкам 500 самолётов семейства 737 до конца 2026 года. Компания рассчитывает выйти на производство 47 таких лайнеров в месяц лишь в начале следующего года, хотя первоначально собиралась достичь этого показателя ещё летом. Об этом сообщил финансовый директор Boeing Джей Малаве на конференции по итогам третьего квартала.

Главной проблемой стало отставание в производстве крыльев. Как пояснил генеральный директор корпорации Келли Ортберг, предпринятые меры не позволили нарастить выпуск комплектующих до необходимого уровня. В результате Boeing пока не может стабильно производить 47 самолётов в месяц.

Следующее увеличение темпов сборки, до 52 лайнеров ежемесячно, теперь запланировано на вторую половину 2027 года. При этом за первые девять месяцев 2026-го корпорация передала заказчикам 367 самолётов семейства 737, из которых 124 были поставлены в третьем квартале.

Ранее Life.ru рассказывал о программном сбое в самолётах Boeing 737 MAX, обнаруженном в сентябре. Ошибка могла лишить экипаж части функций автоматической навигации при повторном заходе на посадку. После обнаружения неисправности некоторые американские авиакомпании попросили производителя устанавливать на новые самолёты прежнюю версию программного обеспечения. Ситуацию изучало FAA, поскольку проблема могла повлиять на сертификацию новых модификаций MAX 7 и MAX 10.