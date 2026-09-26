Boeing выявила сбой ПО в самолётах 737 MAX, отключающий автоматическую навигацию

Boeing обнаружила в программном обеспечении 737 MAX ошибку, которая в определённой ситуации может лишить экипаж автоматизированной навигации во время захода на посадку. Проблема возникает после ухода самолёта на второй круг, если пилоты затем меняют заданную траекторию. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документ Boeing.

В таком случае экипажу может потребоваться перейти на ручное управление без части функций автопилота. Особенно сложной ситуация может оказаться на небольшой высоте, когда пилоты одновременно выполняют манёвры после неудавшегося захода и могут столкнуться с плохой погодой. Boeing сообщила перевозчикам о неисправности в конце августа. Компания утверждает, что существующие процедуры позволяют безопасно действовать при возникновении сбоя. Одновременно производитель готовит обновление, которое должно устранить проблему.

Некоторые перевозчики уже предпочли не ждать исправления. Southwest Airlines и United Airlines попросили Boeing устанавливать на новые 737 MAX прежнюю версию программного обеспечения. При этом Alaska, American, Southwest и United заявили, что их самолёты сейчас не используют проблемную версию.

Ситуацию изучает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Регулятор рассматривает не только уже эксплуатируемые самолёты, но и последствия сбоя для сертификации новых MAX 7 и MAX 10. Если проверка покажет, что неисправность создаёт небезопасное состояние, это может повлиять на дальнейшее одобрение самолётов.

При этом Boeing столкнулась с проблемой не впервые: компания узнала о сбое ещё в ноябре 2024 года от одного из операторов. Тогда неисправность не сочли основанием для проведения проверки безопасности. После последующей обратной связи от авиакомпаний производитель пересмотрел ситуацию и в сентябре начал официальную оценку.

Точного числа самолётов с этим ПО пока нет. Boeing занимается подсчётом, поскольку перевозчики не обязаны сообщать производителю обо всех изменениях программного обеспечения. По оценке Cirium, в эксплуатации находятся 2422 самолёта 737 MAX 8 и MAX 9. Постоянное исправление Boeing первоначально планировала внедрить в начале 2028 года, а дополнительные рекомендации выпустить к ноябрю. Теперь производитель пытается ускорить эти сроки.

Ранее хакер выставил на продажу в даркнете архив с технической документацией к Boeing 737 MAX и 787. Объём украденных файлов составляет около 70 ГБ. В архиве находятся рабочие чертежи, перечни материалов с заводскими номерами деталей, трёхмерные модели сборочной оснастки и описание технологических процессов. Утверждается, что данные были похищены у японской компании Sekisui Aerospace, которая поставляет комплектующие для программ 737 и 787. Хакер предлагает получить доступ к архиву за $200 тыс.