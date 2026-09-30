Boeing забрала ещё один истребитель шестого поколения: что получат ВМС США за $20 млрд

Компания Boeing получила контракт стоимостью более $20 млрд на полномасштабную разработку палубного истребителя шестого поколения F/A-XX для ВМС США. Об этом сообщил Пентагон.

«Министерство войны объявило о заключении ВМС США контракта с компанией Boeing на разработку ударного истребителя шестого поколения F/A-XX», — говорится в сообщении.

Речь идёт именно о стадии разработки, а не о серийной закупке готовых самолётов. Контракт предусматривает создание нескольких опытных образцов для наземных испытаний, проверки лётной годности, систем и интеграции вооружения.

F/A-XX должен с 2030-х годов сначала дополнить, а затем постепенно заменить палубные F/A-18E/F Super Hornet и самолёты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Новый истребитель станет частью перспективного авиакрыла американских авианосцев и должен работать совместно с беспилотными системами.

Для Boeing это уже второй крупный проект истребителя шестого поколения. В марте 2025 года компания получила контракт на разработку F-47 для ВВС США. Ранее Life.ru рассказывал, что Boeing уже начала производство первого экземпляра F-47, полёт которого планируется на 2028 год.