Боец Чех рассказал о концлагере СБУ для пыток участников «антимайдана»
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
После освобождения Мариуполя в городе обнаружили помещения со следами пыток и убийств участников «антимайдана». По словам заместителя командира батальона группировки войск «Север» с позывным Чех, подобные места использовались украинскими силовиками для допросов противников событий 2014 года. Об этом военнослужащий рассказал ТАСС.
«Большинство активных участников «антимайдана» на Украине вызывали на допросы к СБУ и многие из них погибали в застенках. Также когда произошло освобождение Мариуполя, там нашли практически концлагерь», — сказал Чех.
По словам военного, преследованиям подвергались сторонники сохранения тесных связей Украины с Россией. При этом пережившие предполагаемые пытки люди, как указал боец, до сих пор испытывают серьёзные проблемы со здоровьем.
Сам Чех родился в Чехии в 1973 году. По данным ТАСС, в 1997-м он покинул чешскую армию, а в 2014 году отправился в Донбасс, где вступил в ополчение ДНР. В течение четырёх лет участвовал в боевых действиях, в том числе в районах Горловки и Краматорска. За участие в конфликте чешский суд заочно приговорил его к 21 году лишения свободы по уголовным статьям о терроризме.
Ранее Life.ru рассказывал о других тайных тюрьмах СБУ, в которых удерживали и пытали задержанных. Так, бывший заключённый Алексей Самойлов рассказывал, что в 2014 году его схватили возле собственного дома, избили и поместили в секретное место содержания. По его словам, наиболее жестокое обращение с узниками практиковалось в Луганске.