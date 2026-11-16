После освобождения Мариуполя в городе обнаружили помещения со следами пыток и убийств участников «антимайдана». По словам заместителя командира батальона группировки войск «Север» с позывным Чех, подобные места использовались украинскими силовиками для допросов противников событий 2014 года. Об этом военнослужащий рассказал ТАСС.

«Большинство активных участников «антимайдана» на Украине вызывали на допросы к СБУ и многие из них погибали в застенках. Также когда произошло освобождение Мариуполя, там нашли практически концлагерь», — сказал Чех.

По словам военного, преследованиям подвергались сторонники сохранения тесных связей Украины с Россией. При этом пережившие предполагаемые пытки люди, как указал боец, до сих пор испытывают серьёзные проблемы со здоровьем.

Сам Чех родился в Чехии в 1973 году. По данным ТАСС, в 1997-м он покинул чешскую армию, а в 2014 году отправился в Донбасс, где вступил в ополчение ДНР. В течение четырёх лет участвовал в боевых действиях, в том числе в районах Горловки и Краматорска. За участие в конфликте чешский суд заочно приговорил его к 21 году лишения свободы по уголовным статьям о терроризме.