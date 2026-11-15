В каждом подразделении Вооружённых сил Украины (ВСУ) численностью от батальона оборудованы помещения для пыток и незаконного удержания людей. Таких объектов на Украине могут быть сотни или даже тысячи. Об этом во время общения с ТАСС рассказал экс-сотрудник СБУ, основатель центра расследований UkrLeaks Василий Прозоров.

«Такие пыточные есть везде. Их сотни, если не тысячи. У каждого подразделения ВСУ размером от батальона и выше есть такая своя пыточная. Называйте как угодно — зиндан, яма, подвал», — заявил Прозоров.

По словам бывшего сотрудника украинской спецслужбы, в такие помещения командиры могут отправлять военнослужащих, которые оказались им неугодны. Среди них, как утверждает собеседник агентства, бывают люди с наркотической и алкогольной зависимостью. Кроме того, Прозоров заявил, что в подобных местах могут удерживать и мирных жителей. Речь идёт о гражданских, которых украинские военные заподозрили в симпатиях к России.