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Опубликовано 20 октября, 05:53

Боец группировки «Восток» рассказал о роли тумана при освобождении Омельника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Туман сыграл большую роль в освобождении Омельника в Запорожской области. Об этом сообщил боец из гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным Медь.

Военнослужащий объяснил, что украинские беспилотники постоянно наблюдали за местностью, поэтому приближение к населённому пункту представляло серьёзную трудность. Густой туман помог российским подразделениям при штурме. При этом, по словам бойца, оборонявшиеся были готовы к атаке и ждали наступления, но в итоге потерпели поражение.

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Ранее Life.ru писал, что расчёты украинских БПЛА в Доброполье выдавали открыто установленные антенны Starlink. Новые расчёты прибывали с полигонов и умели управлять беспилотниками, но не соблюдали требования маскировки. На позициях боевики устанавливали антенны на открытой местности и не пытались скрыть оборудование Starlink.

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Тимур Хингеев
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