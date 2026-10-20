Туман сыграл большую роль в освобождении Омельника в Запорожской области. Об этом сообщил боец из гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным Медь.

Военнослужащий объяснил, что украинские беспилотники постоянно наблюдали за местностью, поэтому приближение к населённому пункту представляло серьёзную трудность. Густой туман помог российским подразделениям при штурме. При этом, по словам бойца, оборонявшиеся были готовы к атаке и ждали наступления, но в итоге потерпели поражение.

Ранее Life.ru писал, что расчёты украинских БПЛА в Доброполье выдавали открыто установленные антенны Starlink. Новые расчёты прибывали с полигонов и умели управлять беспилотниками, но не соблюдали требования маскировки. На позициях боевики устанавливали антенны на открытой местности и не пытались скрыть оборудование Starlink.