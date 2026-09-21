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Опубликовано 21 сентября, 04:33

Боец Осколкин взял в плен двух военных ВСУ при штурме опорного пункта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Рядовой Армии России Дмитрий Осколкин в одиночку уничтожил пулемётный расчёт во время атаки на украинский опорный пункт, после чего при зачистке укрепления захватил двух бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как заявили в ведомстве, штурмовая группа получила задачу занять позиции на одном из направлений. Осколкин сумел приблизиться к укреплению и во время атаки применил ручные гранаты против пулемётчиков. Ликвидация расчёта позволила продолжить продвижение и перейти к зачистке опорного пункта. В этот момент он обнаружил двух украинских военнослужащих и взял их в плен.

Полученные от пленных сведения о численности подразделений ВСУ и расположении их позиций российские военнослужащие использовали после занятия укрепления.

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Ранее российские войска поразили склад боеприпасов в населённом пункте Петровка Одесской области. По данным МО РФ, объект находился примерно в 38 километрах севернее Одессы. В тот же день ведомство сообщало об ударах по объектам транспортной инфраструктуры, местам хранения военно-технического имущества и производственным площадкам беспилотников.

Больше новостей о ходе боевых действий и заявлениях военного ведомства — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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