На Украине ликвидировали бывшего члена «Правого сектора»* Карпюка

Бывший зампредседателя УНА-УНСО* и член «Правого сектора»* Николай Карпюк погиб в бою с российскими военными. О его смерти сообщило украинское агентство «Укринформ».

В 2016 году Карпюка осудили за участие в боевых действиях против российских военнослужащих в Чечне в 1994–1995 годах. В 2019-м он оказался на Украине после обмена пленными.

Ранее нардеп Фёдор Вениславский заявил, что прежнее руководство Минобороны Украины давало военнослужащим финансовые обещания по новым контрактам, которые не были подкреплены реальными возможностями государства. По его словам, речь идёт в том числе о крупных денежных выплатах, которые должны были стать частью мотивационных контрактов для военнослужащих. На этом фоне дальнейшая реализация контрактной модели и предусмотренных ею стимулов затягивается.

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