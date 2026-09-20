Наобещали денег, которых нет: В Раде раскрыли проблему новых контрактов ВСУ

Прежнее руководство Минобороны Украины давало военнослужащим финансовые обещания по новым контрактам, которые не были подкреплены реальными возможностями государства. Об этом заявил депутат Верховной рады Фёдор Вениславский.

По его словам, речь идёт в том числе о крупных денежных выплатах, которые должны были стать частью мотивационных контрактов для военнослужащих. Однако обещанные условия, как утверждает парламентарий, оказались сложнее реализовать из-за ограниченных финансовых ресурсов.

На этом фоне дальнейшая реализация контрактной модели и предусмотренных ею стимулов затягивается. Вениславский связал возникшие проблемы с решениями, которые принимались прежними чиновниками оборонного ведомства.

При этом конкретных бывших руководителей Минобороны депутат в приведённой формулировке не назвал.

Ранее Life.ru писал о нехватке денег на выплаты украинским военным. Депутат Верховной рады Богдан Кицак заявлял, что Киеву недостаёт почти триллиона гривен, а введённая летом новая система денежного обеспечения к сентябрю так и не заработала в полном объёме.