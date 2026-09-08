Триллионная дыра: В Раде заявили о нехватке денег даже на текущие выплаты военным

Украине не хватает почти триллиона гривен, чтобы профинансировать уже предусмотренные выплаты военнослужащим. Данное заявление депутат Верховной рады от «Слуги народа» Богдан Кицак сделал в эфире «Новости.LIVE».

По словам парламентария, речь сейчас идёт не о новом повышении денежного довольствия, а о поиске средств на действующие обязательства. Он также утверждает, что объявленная в июне новая система денежного обеспечения украинских военных фактически не заработала в полном объёме.

«Денег на эту систему либо не предусмотрели, либо не правильно рассчитали, так как это нужно было бы сделать. И фактически, по состоянию на сентябрь, эта система, к сожалению, не работает», — сказал депутат.

Ранее депутат правящей партии «Слуга народа» Василий Мокан заявил, что у Украины закончились деньги на выплаты военнослужащим ВСУ, оставшихся средств не хватит до конца 2026 года. По его словам, в бюджете уже нет ресурсов даже для сохранения нынешнего уровня зарплат в армии до конца года. Проблема была заложена ещё в конце 2025-го, и с самого начала было ясно, к чему всё идёт. Мокан отметил, что примерно через полгода, в середине лета 2026 года, встал вопрос нехватки средств на силы безопасности и обороны.