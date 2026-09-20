Российские войска поразили склад боеприпасов в 38 километрах от Одессы
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Российские войска поразили склад боеприпасов в населённом пункте Петровка Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, объект находился примерно в 38 километрах севернее Одессы.
«В результате ударов поражены в населённом пункте Петровка (38 километров севернее Одессы) — склад боеприпасов», — говорится в сообщении Минобороны.
В тот же день Минобороны сообщало об ударах по объектам транспортной инфраструктуры, местам хранения военно-технического имущества и производственным площадкам беспилотников.
Ранее Life.ru сообщал, что в Одессе под удар попали цех производства беспилотников и склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Эти данные также приводило Минобороны РФ.
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