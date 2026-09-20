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Опубликовано 20 сентября, 17:53

Российские войска поразили склад боеприпасов в 38 километрах от Одессы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска поразили склад боеприпасов в населённом пункте Петровка Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, объект находился примерно в 38 километрах севернее Одессы.

«В результате ударов поражены в населённом пункте Петровка (38 километров севернее Одессы) — склад боеприпасов», — говорится в сообщении Минобороны.

В тот же день Минобороны сообщало об ударах по объектам транспортной инфраструктуры, местам хранения военно-технического имущества и производственным площадкам беспилотников.

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ВС РФ ударили по сухогрузу с военным имуществом в порту Одессы

Ранее Life.ru сообщал, что в Одессе под удар попали цех производства беспилотников и склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Эти данные также приводило Минобороны РФ.

Больше новостей о ходе боевых действий и заявлениях военного ведомства — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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