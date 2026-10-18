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Опубликовано 18 октября, 16:27

Боец поп-ММА Никархо попал в реанимацию после драки со стрельбой во Владикавказе

Ибрагим Исламов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nikarkho_

Ибрагим Исламов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nikarkho_

Во Владикавказе произошла ночная ссора между молодыми людьми, один из участников конфликта достал травматический пистолет и открыл огонь. Пострадали два человека. О случившемся сообщает МВД по Северной Осетии.

Момент драки. Видео © Telegram / SHOT

«В ходе инцидента один из участников достал травматический пистолет, стал угрожать окружающим и произвёл несколько выстрелов. В результате двое мужчин были доставлены бригадами скорой медицинской помощи в одно из медицинских учреждений города», — уточнили в ведомстве.

По данным SHOT, одним из пострадавших оказался боец поп-ММА Ибрагим Исламов, известный под прозвищем Никархо. Сейчас спортсмен находится в реанимации. Все участники конфликта установлены, заверили в полиции. Задержан один из них — 27-летний мужчина. Момент выстрелов попал на камеру, видео публикует SHOT.

В Петербурге арестованы 42 человека после массовой драки на детской площадке
В Петербурге арестованы 42 человека после массовой драки на детской площадке

Ранее Life.ru рассказывал, как Исламова задержали в Москве после ДТП на Троицком мосту в Петербурге. В апреле 2024 года арендованный им Porsche Cayenne врезался в разведённую часть моста. Тогда боец оставил автомобиль и сбежал в столицу, где его позднее нашли оперативники.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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