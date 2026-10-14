В Петербурге арестованы 42 человека после массовой драки на детской площадке

В Петербурге 42 человека отправили под административный арест после массовой драки на детской площадке. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Калининский районный суд 13 и 14 октября рассмотрел 43 дела о мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Почти все фигуранты получили от одного до восьми суток ареста, преимущественно пять или семь. Лишь одного из привлечённых к ответственности освободили из-за отсутствия состава правонарушения.

Массовая потасовка произошла вечером 12 октября возле дома № 12 на улице Брянцева. Около 20:20 собравшиеся на площадке начали громко кричать, нецензурно ругаться и размахивать руками. Они также приставали к прохожим, оскорбляли их и игнорировали замечания местных жителей.

Во время разбирательств участники происшествия давали самые разные объяснения. Одни признали вину, другие уверяли, что лишь пытались разнять дерущихся, а некоторые утверждали, что вообще оказались рядом случайно. Нашлись и те, кто пришёл исключительно поддержать своих знакомых. Один из задержанных рассказал, что просто проходил мимо и бросился бежать от полиции из-за страха.

Выяснить причину массового побоища оказалось непросто даже судьям. Кто-то из фигурантов ссылался на задетую честь, однако не смог объяснить, кого именно обидели и каким образом.

«На вопросы судей о причине массового побоища, ответы поступали следующие: причиной драки стала чья-то задетая честь, но чья точно и каким образом, выяснить не удалось; мне позвонил Петя, а ему позвонил Вася с предложением сходить подраться», — говорится в сообщении.

В результате суд установил, что один из доставленных действительно был случайным прохожим, и прекратил производство по его делу.

Ранее Life.ru сообщал о массовой драке на Суворовском проспекте Петербурга, после которой задержали десять человек. Конфликт произошёл в мае 2026 года из-за личной неприязни двух мужчин, каждый из которых позвал на помощь знакомых. В результате потасовки двоих участников госпитализировали с ножевыми ранениями груди.