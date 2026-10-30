Боец спецназа «Ахмат» сжёг свой японский паспорт, чтобы быть на 100% русским

Японский доброволец из спецназа «Ахмат» с позывным Даня уничтожил свой паспорт гражданина Японии после получения российского гражданства. Военнослужащий объяснил, что не хочет одновременно пользоваться документами двух стран и стремится полностью связать свою жизнь с Россией.

«Потому что я уже получил российский паспорт, но японский паспорт тоже есть, но это нечестно. <…> Поэтому я подумал, что хочу на 100% быть чисто русским», — приводит его слова ТАСС.

Доброволец СВО сжёг свой японский паспорт. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

Кадры, на которых Даня сжигает японский паспорт и говорит о своей принадлежности к России, опубликовал командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов в своём Telegram-канале.

Военнослужащий также рассказал о ранении, которое получил зимой 2024 года. После этого его направили в госпиталь, куда приехал священнослужитель. Там японский доброволец попросил провести над ним обряд крещения.

«Поэтому если я умру, я хочу, чтобы моя душа отправилась в то же место, куда и души друзей», — объяснил Даня.