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Опубликовано 30 октября, 03:59

Боец спецназа «Ахмат» сжёг свой японский паспорт, чтобы быть на 100% русским

Японский доброволец из спецназа «Ахмат» с позывным Даня уничтожил свой паспорт гражданина Японии после получения российского гражданства. Военнослужащий объяснил, что не хочет одновременно пользоваться документами двух стран и стремится полностью связать свою жизнь с Россией.

«Потому что я уже получил российский паспорт, но японский паспорт тоже есть, но это нечестно. <…> Поэтому я подумал, что хочу на 100% быть чисто русским»,приводит его слова ТАСС.

Доброволец СВО сжёг свой японский паспорт. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

Кадры, на которых Даня сжигает японский паспорт и говорит о своей принадлежности к России, опубликовал командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов в своём Telegram-канале.

Военнослужащий также рассказал о ранении, которое получил зимой 2024 года. После этого его направили в госпиталь, куда приехал священнослужитель. Там японский доброволец попросил провести над ним обряд крещения.

«Поэтому если я умру, я хочу, чтобы моя душа отправилась в то же место, куда и души друзей», — объяснил Даня.

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Ранее Life.ru писал об американце Келвине, который приехал в Россию и заключил контракт с Минобороны, чтобы участвовать в специальной военной операции на стороне российских войск. Он объяснил своё решение несогласием с поставками оружия Украине и разочарованием в реакции американского общества на дело Джеффри Эпштейна.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Обложка © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

Лия Мурадьян
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