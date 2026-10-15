Боец ВС РФ Пикуль два месяца совершал диверсии и действовал в тылу ВСУ

Российский военнослужащий с позывным Пикуль два месяца провёл в тылу ВСУ, где, несмотря на тяжёлое ранение, продолжал совершать диверсии и уничтожать противника. О подвиге бойца рассказали в Telegram-канале подразделения «Шустрый СпН «АХМАТ».

Изначально военный получил задачу закрепиться на территории противника. Однако во время её выполнения был серьёзно ранен и оказался вынужден скрываться в расположении украинских подразделений.

Даже в таком положении Пикуль не прекратил выполнять боевые задачи: он проводил диверсии, выявлял опорные пункты ВСУ и ликвидировал украинских военнослужащих. В общей сложности российский боец провёл в тылу противника около двух месяцев.

Ранее Life.ru рассказывал о двух российских бойцах, которые при помощи военной хитрости зачистили опорный пункт ВСУ. Лейтенант с позывным Сапог и его заместитель Бык во время разведки столкнулись с пятью украинскими военнослужащими. Один из россиян заговорил на украинском языке, выдав себя за своего, что позволило застать противника врасплох и выполнить задачу без потерь.