Боец ВС РФ узнал координаты позиций противника под видом солдата ВСУ

Российский военнослужащий выдал себя за бойца Вооружённых сил Украины (ВСУ) и получил сведения о расположении украинских позиций в населённом пункте Лидино в ДНР. Мужчина сумел убедить противника, что находится на его стороне, после чего передал разведданные командованию. Об этом рассказал командир штурмового взвода 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Владимир Кочегазов.

«Был момент, что наш человек зашёл в населённый пункт, обнаружил подвал. В нём находились люди — противник. Какое-то время он с ними пообщался, познакомился, выведал определённую информацию», — сообщил военнослужащий.

По словам Кочегазова, российский боец обнаружил укрытие с украинскими солдатами во время продвижения по населённому пункту. Он вступил с ними в разговор и смог получить сведения о расположении противника. При этом собеседники не заподозрили, что перед ними находится военнослужащий Армии России.

Командир пояснил, что обман удался благодаря особенностям речи бойца. Его акцент позволил выдать себя за своего, поэтому украинские военные продолжили общение. Однако попасть непосредственно в блиндаж россиянину не разрешили.

После разговора военнослужащий покинул территорию и связался с командованием. Он сообщил координаты обнаруженной позиции, чтобы российские подразделения могли нанести по ней удар.

Ранее российский военнослужащий с позывным Матвей в одиночку ликвидировал шестерых бойцов ВСУ в Запорожской области. По рассказу стрелка группировки войск «Восток» с позывным Мельник, его сослуживец выдвинулся вперёд основной штурмовой группы и занял позицию в лесополосе. Для наблюдения за окружающей местностью он укрылся за деревом. Вскоре на открытый участок вышли шесть украинских военнослужащих, которые, по словам Мельника, не заметили присутствия противника. Матвей открыл по ним огонь и уничтожил всю группу. Остальные российские бойцы не смогли сразу прийти ему на помощь из-за интенсивных артиллерийских и миномётных обстрелов. Несмотря на это, военнослужащий продолжил удерживать занятую позицию.