«Даже ничего не поняли»: Боец ВС РФ в одиночку «обнулил» 6 незадачливых солдат ВСУ
Боец ВС РФ с позывным Матвей в одиночку ликвидировал шестерых солдат ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
Российский военнослужащий с позывным Матвей в одиночку уничтожил шестерых бойцов ВСУ в Запорожской области. Украинские солдаты не подозревали, что неподалёку уже находится противник, и вышли на открытую местность без бронезащиты. Подробности РИА «Новости» сообщил стрелок группировки войск «Восток» с позывным Мельник.
По словам военного, Матвей выдвинулся значительно дальше основной штурмовой группы и сумел незаметно закрепиться в лесополосе. Для наблюдения за окружающей территорией он выбрал укрытие за деревом.
Вскоре на открытом участке появились шестеро украинских военнослужащих. Они направлялись к своим позициям, не ожидая встречи с российским бойцом.
«Получилось так, что шесть противников не поняли, что мы зашли на позицию», — рассказал Мельник.
Как утверждает сослуживец, Матвей воспользовался внезапностью и открыл огонь, уничтожив всю группу. Украинские военные оказались застигнуты врасплох и не успели подготовиться к столкновению.
При этом остальные российские военнослужащие не могли сразу присоединиться к Матвею. Продвижению мешали интенсивные артиллерийские и миномётные обстрелы со стороны ВСУ. Несмотря на отсутствие поддержки поблизости, боец удержал занятую позицию в лесополосе.
Ранее Life.ru сообщал о другом столкновении в Запорожской области, когда трое украинских военных по ошибке вышли на позиции группировки «Восток». После обстрела они потеряли ориентиры и приняли расположение российских подразделений за своё. В последовавшей перестрелке, по словам российского военнослужащего, двое бойцов ВСУ были убиты.
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