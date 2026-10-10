Российский военнослужащий с позывным Матвей в одиночку уничтожил шестерых бойцов ВСУ в Запорожской области. Украинские солдаты не подозревали, что неподалёку уже находится противник, и вышли на открытую местность без бронезащиты. Подробности РИА «Новости» сообщил стрелок группировки войск «Восток» с позывным Мельник.

По словам военного, Матвей выдвинулся значительно дальше основной штурмовой группы и сумел незаметно закрепиться в лесополосе. Для наблюдения за окружающей территорией он выбрал укрытие за деревом.

Вскоре на открытом участке появились шестеро украинских военнослужащих. Они направлялись к своим позициям, не ожидая встречи с российским бойцом.

«Получилось так, что шесть противников не поняли, что мы зашли на позицию», — рассказал Мельник.

Как утверждает сослуживец, Матвей воспользовался внезапностью и открыл огонь, уничтожив всю группу. Украинские военные оказались застигнуты врасплох и не успели подготовиться к столкновению.

При этом остальные российские военнослужащие не могли сразу присоединиться к Матвею. Продвижению мешали интенсивные артиллерийские и миномётные обстрелы со стороны ВСУ. Несмотря на отсутствие поддержки поблизости, боец удержал занятую позицию в лесополосе.

Ранее Life.ru сообщал о другом столкновении в Запорожской области, когда трое украинских военных по ошибке вышли на позиции группировки «Восток». После обстрела они потеряли ориентиры и приняли расположение российских подразделений за своё. В последовавшей перестрелке, по словам российского военнослужащего, двое бойцов ВСУ были убиты.