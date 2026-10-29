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Опубликовано 29 октября, 15:49

Боец ВСУ Осман заявил о побеге двух пленных ВС РФ в Харьковской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Двое российских военнопленных сбежали из-под охраны в районе Староверовки Харьковской области, утверждает в социальных сетях украинский военнослужащий с позывным Осман. Его слова приводит «Страна.ua».

Военнослужащий заявляет, что всё произошло минувшим вечером, беглецы вооружены. Официально в ВСУ не подтверждали факт побега.

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Ранее Life.ru сообщал о сложностях при организации обмена 270 российских военнопленных. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова рассказала, что переговоры с Киевом проходили крайне тяжело, а риск срыва договорённостей сохранялся до последнего момента. Обмен состоялся 23 октября, после чего освобождённые российские военнослужащие вернулись на родину.

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Матвей Константинов
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