«Самое главное было впереди»: Лантратова раскрыла сложности обмена 270 российских бойцов
Лантратова назвала очень сложными переговоры с Киевом по обмену пленными
Яна Лантратова. Обложка © Life.ru
Переговоры с Украиной о возвращении российских военнопленных проходили крайне сложно. Даже после достижения договорённостей оставались опасения, что на одном из этапов обмена могут возникнуть проблемы. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своём канале в мессенджере MAX.
«Даже когда все договорённости были достигнуты, мы понимали: самое главное ещё впереди. Слишком сложными были переговоры, важно было, чтобы все этапы прошли по плану, без сбоев. Ведь каждый обмен — это огромная ответственность», — написала омбудсмен.
Лантратова отметила, что особенно рада за семьи освобождённых военнослужащих. По её словам, близкие бойцов пережили множество бессонных ночей в ожидании возвращения родных.
Уполномоченный напомнила, что состоявшийся 23 октября обмен стал уже шестым с мая этого года. За это время из украинского плена удалось вернуть почти тысячу российских военнослужащих.
Ранее Life.ru сообщал о прибытии в Подмосковье двух самолётов с освобождёнными из украинского плена российскими бойцами. Военнослужащие вернулись на родину вечером 23 октября после обмена, в рамках которого каждая сторона передала по 270 пленных.
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