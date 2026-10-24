«Самое главное было впереди»: Лантратова раскрыла сложности обмена 270 российских бойцов

Переговоры с Украиной о возвращении российских военнопленных проходили крайне сложно. Даже после достижения договорённостей оставались опасения, что на одном из этапов обмена могут возникнуть проблемы. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своём канале в мессенджере MAX.

«Даже когда все договорённости были достигнуты, мы понимали: самое главное ещё впереди. Слишком сложными были переговоры, важно было, чтобы все этапы прошли по плану, без сбоев. Ведь каждый обмен — это огромная ответственность», — написала омбудсмен.

Лантратова отметила, что особенно рада за семьи освобождённых военнослужащих. По её словам, близкие бойцов пережили множество бессонных ночей в ожидании возвращения родных.

Уполномоченный напомнила, что состоявшийся 23 октября обмен стал уже шестым с мая этого года. За это время из украинского плена удалось вернуть почти тысячу российских военнослужащих.

Ранее Life.ru сообщал о прибытии в Подмосковье двух самолётов с освобождёнными из украинского плена российскими бойцами. Военнослужащие вернулись на родину вечером 23 октября после обмена, в рамках которого каждая сторона передала по 270 пленных.