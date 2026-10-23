Два самолёта с освобождёнными из плена бойцами ВС РФ прибыли в Подмосковье

Два военно-транспортных самолёта Ил-76МД с освобождёнными из украинского плена российскими военнослужащими приземлились в Подмосковье. Об этом 23 октября сообщил корреспондент ТАСС, присутствовавший на месте прибытия бортов.

Военные вернулись в Россию после обмена с Украиной по формуле «270 на 270». По данным Минобороны РФ, российская сторона получила 270 своих военнослужащих, передав взамен такое же количество украинских военнопленных.

Обмен состоялся на территории Белоруссии. При его организации посредническую помощь гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.

До вылета в Россию освобождённые военнослужащие находились в Белоруссии, где с ними работала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Ранее Life.ru публиковал первые кадры с российскими бойцами, освобождёнными из украинского плена 23 октября. На видео военнослужащие радовались возвращению и благодарили всех, кто участвовал в их освобождении. Один из бойцов не смог сдержать эмоций и воскликнул: «Наконец-то мы дома, всем спасибо! Ура!».