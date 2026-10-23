«Наконец-то мы дома!» Минобороны РФ показало видео с возвращёнными из плена бойцами

Минобороны России опубликовало первые кадры с российскими военнослужащими, освобождёнными из украинского плена в ходе нового обмена. Домой возвращаются 270 бойцов ВС РФ.

Минобороны показало первые кадры с возвращёнными из плена бойцами ВС РФ. Видео © Минобороны РФ

Военные отметили, что рады возвращению и поблагодарили за освобождение.

«Наконец-то мы дома, всем спасибо! Ура!», — сказал один из бойцов.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной прошёл 23 октября по формуле «270 на 270». Российская сторона получила своих военнослужащих, взамен Украине передали такое же количество пленных бойцов ВСУ.

Операция состоялась на территории Белоруссии. Посреднические усилия при организации обмена оказали Объединённые Арабские Эмираты.

Ранее Life.ru сообщал об освобождении девяти российских военнослужащих из так называемого теневого плена на Украине. По словам уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой, бойцы долгое время официально числились пропавшими без вести, хотя находились в местах содержания пленных. Вернуть их удалось после установления местонахождения и переговоров с украинской стороной. Работа по поиску других военнослужащих продолжается.