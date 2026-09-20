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Опубликовано 20 сентября, 03:15

Лантратова: РФ продолжает поиск военных, оказавшихся в «теневом плену» ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Девять российских военнослужащих удалось вернуть с Украины после установления их нахождения в так называемом теневом плену. Об этом ТАСС рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По её словам, военнослужащие могли продолжительное время оставаться в закрытых местах содержания, при этом официально считались пропавшими без вести. Теперь российская сторона продолжает работу по другим предполагаемым случаям. У омбудсмена есть фамилии военнослужащих, которые могут находиться в аналогичном положении. Эти данные передаются украинской стороне, после чего РФ добивается проверки информации по каждому человеку.

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Ранее мать российского военнослужащего Александра, которого девять месяцев искали и уже считали погибшим, заявила, что во время его пребывания в украинском плену его пытали, а у семьи требовали 200 тыс. рублей за освобождение бойца. По словам его матери, с неизвестного номера с ней связались люди, которых она назвала украинскими военными. Они прислали фотографию раненого Александра и потребовали деньги за его освобождение.

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