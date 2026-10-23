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Опубликовано 23 октября, 18:06

Лантратова и Лубинец условились о продолжении обмена посылками для пленных

Лантратова и Лубинец. Обложка © Telegram / Яна Лантратова

Лантратова и Лубинец. Обложка © Telegram / Яна Лантратова

Омбудсмены России и Украины продолжат взаимную передачу писем и посылок для пленных от родных и близких. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила после встречи с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

«Будем продолжать работу по взаимной передаче писем, посылок. Это очень важно и необходимо», — сказала она журналистам.

Встреча состоялась 23 октября на белорусско-украинской границе, в пункте пропуска «Новая Гута» Гомельской области. Стороны обсудили продолжение гуманитарного взаимодействия.

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Ранее в интервью Life.ru Лантратова рассказывала о прямом рабочем контакте с Лубинцом. По её словам, этот канал позволяет передавать документы, работать со списками пропавших без вести, письмами для военнопленных и вопросами воссоединения семей.

Больше новостей о гуманитарных договорённостях и международных переговорах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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