Лантратова и Лубинец условились о продолжении обмена посылками для пленных

Омбудсмены России и Украины продолжат взаимную передачу писем и посылок для пленных от родных и близких. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила после встречи с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

«Будем продолжать работу по взаимной передаче писем, посылок. Это очень важно и необходимо», — сказала она журналистам.

Встреча состоялась 23 октября на белорусско-украинской границе, в пункте пропуска «Новая Гута» Гомельской области. Стороны обсудили продолжение гуманитарного взаимодействия.

Ранее в интервью Life.ru Лантратова рассказывала о прямом рабочем контакте с Лубинцом. По её словам, этот канал позволяет передавать документы, работать со списками пропавших без вести, письмами для военнопленных и вопросами воссоединения семей.