Россия впервые с 2022 года вернула из плена военных из Донбасса и Крыма

В ходе обмена пленными с Украиной в Россию возвращаются 50 военнослужащих из ДНР, ЛНР и Крыма. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, добиться возвращения бойцов из Донбасса удалось впервые с 2022 года.

Среди освобождённых — 31 военнослужащий из ДНР, 13 из ЛНР и ещё шестеро из Крыма. Об этом омбудсмен рассказала журналистам на пункте пропуска «Новая Гута» в Белоруссии.

Переговоры об их возвращении были сложными и потребовали длительной работы. Лантратова сообщила, что вместе с региональными уполномоченными лично встречалась с матерями пленных, выслушивала их истории и принимала обращения.

«Украина говорила им, что их сыновья не вернутся», — рассказала омбудсмен.

Обмен проходил 23 октября на территории Белоруссии. В пункте пропуска «Новая Гута» также состоялась встреча Лантратовой с украинским уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом.

Ранее Life.ru рассказывал о трудностях возвращения российских военнослужащих из так называемого теневого плена. Лантратова объясняла, что некоторые бойцы долгое время не получают официального статуса военнопленных, из-за чего их сложнее включить в переговоры об обмене. Особенно тяжело, по её словам, решаются вопросы возвращения военнослужащих из Донбасса и Крыма.