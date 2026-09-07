Лантратова рассказала о «теневом плену» российских военнослужащих

Есть случаи, когда известно, что военнослужащий жив, однако официальный статус пленного долго не подтверждается. Таких людей называют находящимися в «теневом плену», рассказала Life.ru Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

По её словам, из-за отсутствия официального подтверждения таких людей сложнее включать в переговорный процесс. Особенно непросто идут переговоры по людям из Донбасса и Крыма.

Как Россия ищет пропавших бойцов и как устроен гуманитарный контакт с украинской стороной — в большом интервью Яны Лантратовой Life.ru.