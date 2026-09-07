Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 сентября, 21:25

Лантратова рассказала о «теневом плену» российских военнослужащих

Яна Лантратова. Обложка © Telegram / Яна Лантратова

Яна Лантратова. Обложка © Telegram / Яна Лантратова

Есть случаи, когда известно, что военнослужащий жив, однако официальный статус пленного долго не подтверждается. Таких людей называют находящимися в «теневом плену», рассказала Life.ru Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

По её словам, из-за отсутствия официального подтверждения таких людей сложнее включать в переговорный процесс. Особенно непросто идут переговоры по людям из Донбасса и Крыма.

Украинцы помогли найти десять пропавших жителей Курской области
Украинцы помогли найти десять пропавших жителей Курской области

Как Россия ищет пропавших бойцов и как устроен гуманитарный контакт с украинской стороной — в большом интервью Яны Лантратовой Life.ru.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Яна Лантратова
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Комментарии Лайфу
  • ВС РФ
  • Право
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar