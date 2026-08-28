Украинцы помогли найти десять пропавших жителей Курской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Жители Украины помогают российской стороне искать пропавших курян, оказавшихся на территории Сумской и Харьковской областей. Благодаря такой помощи удалось обнаружить как минимум десять человек, сейчас обсуждается их возвращение домой, сообщает Mash.
Украинцы сами выходят на связь с российскими силовиками, военными и властями, передают сведения о найденных людях и пишут в государственные органы. Речь в основном идёт о жителях Суджанского района. Полученную информацию проверяет курская рабочая группа по поиску граждан, потерявших связь с родственниками. После этого данные передают в аппарат уполномоченного по правам человека, а затем начинаются переговоры с украинской стороной.
Сейчас таким образом согласовывается возвращение десяти курян. Помогают в поисках в том числе украинцы, у которых есть родственники и друзья по другую сторону границы, а также жители населённых пунктов, перешедших под контроль российских военных.
С начала вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года с территории Украины удалось вернуть 171 местного жителя. По данным Mash, судьба ещё 301 человека остаётся неизвестной.
Ещё в июле уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщала, что домой вернули всех курян, о которых было известно, что они удерживаются на территории Украины. При этом она подчёркивала, что поиски продолжаются, поскольку часть жителей приграничья всё ещё числится пропавшей без вести. К тому моменту с Украины вернулся 171 житель Курской области. Некоторые освобождённые позднее рассказывали о пережитом в плену: в августе курянин Роман Ванин заявил, что бойцы ВСУ связывали его и выжгли на руке букву Z.
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