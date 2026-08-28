Украинцы помогли найти десять пропавших жителей Курской области

Жители Украины помогают российской стороне искать пропавших курян, оказавшихся на территории Сумской и Харьковской областей. Благодаря такой помощи удалось обнаружить как минимум десять человек, сейчас обсуждается их возвращение домой, сообщает Mash.

Украинцы сами выходят на связь с российскими силовиками, военными и властями, передают сведения о найденных людях и пишут в государственные органы. Речь в основном идёт о жителях Суджанского района. Полученную информацию проверяет курская рабочая группа по поиску граждан, потерявших связь с родственниками. После этого данные передают в аппарат уполномоченного по правам человека, а затем начинаются переговоры с украинской стороной.

Сейчас таким образом согласовывается возвращение десяти курян. Помогают в поисках в том числе украинцы, у которых есть родственники и друзья по другую сторону границы, а также жители населённых пунктов, перешедших под контроль российских военных.

С начала вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года с территории Украины удалось вернуть 171 местного жителя. По данным Mash, судьба ещё 301 человека остаётся неизвестной.