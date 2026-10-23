«У каждого своя история»: Лантратова показала воссоединение 12 семей с Украины и из России

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова показала в телеграм-канале встречу россиян, которые вынужденно оказались на Украине и не смогли вернуться к родственникам в Россиию. Сейчас удалось доставить их на родину. По словам чиновницы, всего во время сегодняшней гуманитарной акции смогли воссоединиться 12 семей.

Воссоединение семей. Видео © Telegram / Яна Лантратова

«У каждого своя история. Кто-то долго не мог вернуться к близким из-за проблем с документами. Кто-то оказался вдали от семьи, без поддержки и средств к существованию. Среди тех, кто сегодня вернулся домой, есть пожилые люди, для которых особенно тяжело оставаться одним», — поделилась омбудсмен.

Лантратова отметила, что помочь семьям удалось благодаря договорённостям с украинской стороной и содействию Международного Комитета Красного Креста. Она заверила, что работа в данном направлении будет продолжена, так как «за каждым обращением о возвращении домой стоят люди, которые ждут своих близких».

Как сообщалось, несколько российских семей воссоединятся с близкими в рамках новой гуманитарной акции между Россией и Украиной. В обратном направлении отправятся семь человек, проживавших в РФ и пожелавших переехать к родственникам на Украину. Мероприятие организовано при участии уполномоченных по правам человека двух стран.