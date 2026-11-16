Боевики радикальной группировки «Аш-Шабаб»* захватили населённый пункт Комад в центральной части Сомали и начали продвижение к стратегически важному городу Матабан. Правительственные войска оставили посёлок после вооружённых столкновений. Об этом сообщает радиостанция SABC и портал Africanews. Информацию о захвате населённого пункта также распространило сомалийское издание Garowe Online.

По данным местных СМИ, Комад перешёл под контроль боевиков после нападения на позиции правительственных сил в регионе Хиран. После этого отряды группировки начали движение в сторону Матабана, расположенного примерно в 32 километрах от захваченного населённого пункта.

Матабан имеет важное значение для сомалийской армии. Через город проходят транспортные маршруты, соединяющие различные районы страны. Он также используется в качестве тылового и логистического узла для обеспечения правительственных подразделений, действующих в центральной части Сомали. Потеря контроля над Комадом может осложнить снабжение военных и создать дополнительную угрозу позициям правительственных сил.

Группировка «Аш-Шабаб»* действует преимущественно в центральных и южных районах Сомали. Её боевики регулярно совершают нападения на военнослужащих, представителей государственных структур и подразделения миссии Африканского союза. По экспертным оценкам, численность организации может достигать 18 тысяч человек.

Ранее Life.ru сообщал об ожесточённых боях с применением авиации и беспилотников в сомалийском городе Байдоа. В конце сентября правительственные войска столкнулись с вооружёнными сторонниками бывшего главы Юго-Западного штата. Сомалийское государственное агентство SONNA утверждало, что в нападении также участвовали боевики «Аш-Шабаб»*, однако представители противоборствующей стороны отрицали эту связь.

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