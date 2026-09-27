Иракские племена освободили захваченный пиратами нефтяной танкер

Члены племени Аль-Шаганба из иракской провинции Басра освободили нефтяной танкер, который ранее захватили сомалийские пираты. Данную информацию передаёт Shafaq News со ссылкой на представителя племени шейха Али Аль-Шаганби.

Судно принадлежало бизнесмену из Аль-Шаганба и было захвачено в Аденском заливе. Нападавшие взяли экипаж в заложники и потребовали выкуп за освобождение моряков. По некоторым данным, на борту находились 47 человек. Инцидент произошёл в районе Аденского залива, где ранее неоднократно фиксировались нападения на торговые суда.

После получения информации о захвате около 40 членов племени отправились в Сомали. Они получили разрешение местных властей на проведение операции, а также доступ к необходимому оснащению. Отряд смог добраться до судна и освободить экипаж. Шейх Али Аль-Шаганби сообщил, что семь пиратов были захвачены, однако части нападавших удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что танкер стал добычей вооружённых людей в Аденском заливе возле Йемена. Шесть человек с оружием взяли судно под контроль. Они развернули корабль в сторону Сомали. После подтверждения захвата UKMTO (Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании) зафиксировал изменение курса — танкер направлялся к африканскому побережью.