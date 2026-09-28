В Сомали произошли ожесточённые бои с применением авиации и дронов

Ожесточённые столкновения с применением авиации, тяжёлого вооружения и беспилотников произошли в городе Байдоа на юго-западе Сомали. В боях сошлись правительственные силы и сторонники бывшего главы Юго-Западного штата Абдиазиза Хасана Мохамеда Лафтагарина.

По данным AFP, рано утром силы Лафтагарина численностью от двух до трёх тысяч человек атаковали город сразу с нескольких направлений. Представитель сомалийской армии Мохамед Али заявил, что нападавшие использовали заминированные автомобили и беспилотники со взрывчаткой. Правительственные войска, по его словам, отбили атаку и вытеснили противника из города.

Местные жители также сообщали об авиаударах по окраинам Байдоа. Представитель сил Лафтагарина заявил AFP, что удары якобы наносили турецкие F-16, поддерживающие федеральное правительство Сомали.

Сомалийское государственное агентство SONNA утверждает, что в атаке вместе со сторонниками Лафтагарина участвовали боевики «Аш-Шабаб»*. Представители бывшего главы штата эту связь отрицают. К середине дня обстановка в городе, по данным AFP, стабилизировалась, но точное число погибших и раненых пока не установлено.

Противостояние вокруг Байдоа продолжается с марта, когда федеральные силы вытеснили Лафтагарина из руководства Юго-Западного штата. После этого его сторонники неоднократно пытались вернуть контроль над региональным центром. Нынешняя атака стала одной из крупнейших за последние месяцы и сопровождалась взаимно противоречащими заявлениями сторон о потерях и контроле над городом.

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