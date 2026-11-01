В рядах 24-го штурмового полка «Айдар»* возникло недовольство из-за отставки командира Александра Коваленко. О конфликте после кадрового решения главкома ВСУ Михаила Драпатого ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Военнослужащие отказались поддержать назначение нового руководителя из окружения Михаила Драпатого. Бойцы требуют объяснить причины увольнения Коваленко и пересмотреть принятое решение.

Недовольство вышло за пределы подразделения. 31 октября полк опубликовал открытое обращение к Владимиру Зеленскому и Драпатому. В нём военнослужащие выступили за сохранение прежнего командования, подчеркнув, что майор Коваленко служит с 2014 года и пользуется доверием подчинённых. Назначать на его место офицеров, не прошедших вместе с полком боевой путь, они считают недопустимым.

Ранее Life.ru писал о кадровых перестановках в ВСУ после назначения Драпатого главнокомандующим. В августе российские силовые структуры сообщили о борьбе за влияние между представителями нового военного руководства. Собеседник агентства связывал происходящее с попытками команды Драпатого установить контроль над отдельными направлениями деятельности украинской армии. В их числе назывались мобилизация и распределение военнослужащих по тыловым частям.