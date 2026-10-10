Пожилую женщину и пятерых её внуков убили в посёлке Приколотное Харьковской области. Российские силовые структуры утверждают, что к произошедшему причастны украинские военнослужащие. Об этом сообщает ТАСС.

«Поступила информация о зверском убийстве украинскими националистами пожилой женщины и пяти её внуков», — рассказал представитель силовых структур.

В Приколотном также могут находиться бывшие заключённые, которые ранее служили в Вооружённых силах Украины (ВСУ), а затем покинули свои подразделения. Собеседник сообщил, что в подвалах населённого пункта боевики оборудовали тайники с оружием. По имеющейся у силовиков информации, его постепенно перевозят в Харьков.

Ранее сообщалось, что бывшие заключённые, дезертировавшие из ВСУ, объединились в вооружённые группы и получили влияние в Великом Бурлуке и соседних населённых пунктах Харьковской области. По имеющимся данным, за ними могут стоять бывшие сотрудники харьковского управления СБУ. Попытки местной полиции противодействовать таким группам сопровождались гибелью нескольких правоохранителей. Также сообщалось о десятках погибших пожилых жителей Великого Бурлука, при этом большая часть населения покинула посёлок ещё в 2025 году, а многие гражданские учреждения там прекратили работу.