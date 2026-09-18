«Бог дал мне дар»: Ветеран Афганистана из Бердянска пишет иконы для бойцов на фронте

Иконописец из Бердянска Александр Каминский приступил к созданию каменных икон для военнослужащих на Запорожском направлении и блиндажного храма. Просьбу бойцов мастеру передали через объединение «Народный фронт», рассказали Life.ru в движении.

Иконописец создаёт работы для СВО. Видео © пресс-служба Народного фронта

За свою «карьеру» ветеран успел создать более ста икон, а около 50 работ он безвозмездно передал военнослужащим на СВО, рассказали в общественном движении. Иконы мастера также находятся в храмах Донецка и монастырях. За помощью к нему обращаются волонтёры из Москвы, однако деньги за свои работы художник не берёт.

«Бог дал мне дар», — объясняет Каминский своё стремление помогать людям.

Иконописец — старший прапорщик запаса и ветеран Афганистана. Он служил в дислоцированной в Джелалабаде 66-й отдельной мотострелковой бригаде, получил ранение и контузию, перенёс гепатит и дважды переболел малярией. Ветеран награждён орденом за уничтожение пулемётных точек противника.

Рисованием Каминский увлекался с детства, но всерьёз взялся за кисть после возвращения из Афганистана. Он начал посещать церковь, освоил иконопись, а первые работы раздавал знакомым и передавал храмам.

Ранее Life.ru рассказывал, что в старинной деревне Коротаново Челябинской области женщины и дети помогают участникам СВО: они плетут маскировочные сети, готовят перевязочные материалы и собирают гуманитарные посылки.