Американская телеведущая и бизнесвумен Марта Стюарт, чьё состояние оценивается в 400 миллионов долларов, публично извинилась за хэллоуинский костюм бездомной женщины. 85-летняя знаменитость вызвала возмущение пользователей соцсетей, опубликовав снимок в необычном образе вместе с рекламой собственных свечей. Об этом сообщает The Guardian.

Для праздника Стюарт выбрала рваные джинсы и шапку, испачкала лицо гримом и взяла табличку с надписью «Я голодна. Помогите мне!». Фотография появилась в соцсетях 31 октября. В той же публикации телеведущая рекламировала свечи, которые продаёт через телеканал QVC.

Пользователи сочли такой образ издевательством над людьми, оказавшимися без крыши над головой. Особенно сильно аудиторию возмутило сочетание просьбы о помощи с продвижением товаров состоятельной бизнесвумен. После шквала критики Стюарт удалила публикацию.

Сначала знаменитость попыталась объяснить, что хотела привлечь внимание к проблеме бездомности, а не высмеять нуждающихся. Она также напомнила о своей многолетней поддержке благотворительных организаций. Однако эти слова не убедили часть пользователей.

Спустя несколько часов телеведущая выступила с повторным обращением, в котором признала ошибку. Стюарт согласилась, что её костюм оказался бесчувственным и несмешным, а первое объяснение было недостаточным. Бизнесвумен принесла публичные извинения.

Ранее Life.ru рассказывал, как Марта Стюарт построила бизнес-империю, пережила тюремное заключение и сумела восстановить карьеру. В 2004 году её осудили за ложные показания, сговор и препятствование правосудию по делу, связанному с биржевыми операциями. После освобождения она вернулась на телевидение и приобрела новую популярность благодаря дружбе с рэпером Снуп Доггом.

Кстати, нынешний Хэллоуин обернулся скандалом и для другой американской знаменитости. Life.ru писал, что Пэрис Хилтон раскритиковали за костюмы из «Красавицы и Чудовища». Светская львица нарядилась принцессой Белль, а дочери досталась роль чашки Чипа. Позднее Хилтон объяснила, что девочка сама выбрала любимого персонажа.